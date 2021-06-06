بطولة إفريقيا للتايكواندو بدكار …المغرب يحرز 8 ميداليات

تمكن لاعبو التايكواندو المغاربة من حصد 8 ميداليات ضمنها واحدة ذهبية وخمس فضيات وبرونزيتان ، في ختام منافسات اليوم الأول من بطولة إفريقيا للتايكواندو المقامة يومي السبت والأحد بالعاصمة السنغالية دكار .

وفازت بالميدالية الذهبية أميمة البوشتي بعد تغلبها في نهاية فئة أقل من 49 كلغ على الإيفوارية فريماتا كوليبالي .

وأحرز الميداليات الفضيات كلا من ندى لعرج وصباح قطبي في فئتي أقل من 57 كلغ وأزيد من 73 كلغ ، وعمر لكحل (أقل من 58 كلغ ) وأشرف محبوبي (أقل من 80 كلغ ) وأيوب باسيل (أزيد من 87 كلغ ) لدى الذكور . فيما فاز بالميداليتين البرونزيتين سناء بعيزا وفيصل سعيدي على التوالي في فئتي (الإناث أقل من 67 كلغ ) و(أقل من 68 كلغ لدى الذكور).

ويشارك في بطولة إفريقيا للتايكواندو ، المقامة في المركب الرياضي ” دكار أرينا ” بديامنيادو (30 كيلومترا من العاصمة دكار ) أزيد من 500 لاعب من ثلاثين بلدا.

ويمثل المغرب في هذه المنافسات القارية منتخب يضم 16 لاعبا ولاعبة من مختلف الفئات (من أقل من 49 كلغ إلى أزيد من 73 كلغ لدى الإناث ، ومن أقل من 54 كلغ إلى أزيد من 87 كلغ لدى الذكور ) .