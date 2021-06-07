الرياضة
الرجاء يضغط لاستعادة مالانغو ونغوما
الفريق يمني النفس بحضورهما أمام بركان بعد غيابهما عن مباراة وادي زم يسعى الرجاء الرياضي لاسترجاع الدوليين الكونغوليين بين مالانغو وفابريس نغوما، خلال مباراة نهضة بركان المؤجلة، المقررة في 13 يونيو الجاري. ويحاول مكتب الرجاء إقناع اللاعبين بالتشاور مع الطاقم التقني لمنتخب بلادهما، من أجل ضمان عودتهما مباشرة بعد المباراةأكمل القراءة »
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