حوادث
بصمة تفضح مجوهرات مسروقة
شقيق رئيس محكمة ضمن المتورطين وتمتيع ثلاثة موقوفين بالسراح أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية المحيط بالرباط، أخيرا ، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، أربعة متورطين في سرقة مجوهرات وشراء وإخفاء المسروق. وأفاد مصدر «الصباح» أن بصمة أفرج عنها المختبر التقني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني للمديرية،أكمل القراءة »
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