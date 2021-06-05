الرياضة
حلم المونديال يتبخر
إسبانيا والبرتغال تخذلان المغرب وتقدمان ملفا مشتركا لتنظيم نسخة 2030 خذلت إسبانيا والبرتغال، المغرب، في السباق نحو تنظيم كأس العالم 2030، إذ قررت تقديم ترشح ثنائي، على هامش مباراة ودية بينهما، أمس (الجمعة). وحسب صحيفة «أس»، سيحضر ملك إسبانيا فيليبي السادس، ومارسيلو ريبيلو دي سوسا، رئيس البرتغال، مراسم تقديم الملفأكمل القراءة »
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