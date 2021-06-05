الرياضة
جدل تحكيمي في مباراة بركان ووجدة
طرد النفاتي وكازوني أغضب المولودية والنهضة ينتعش بفوزه السابع واصل التحكيم إثارة الجدل خلال مباريات البطولة الوطنية، إذ تلقى الحكم محمد بلوط، انتقادات شديدة خلال مباراة نهضة بركان ومولودية وجدة، أول أمس (الخميس)، لحساب مؤجل الجولة 20 من البطولة، والتي انتهت بفوز البركانيين بثلاثة أهداف لواحد. وسجل للفريق البرتقالي حمادةأكمل القراءة »
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