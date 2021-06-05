الرياضة
“الفار”… التقنية وحدها لا تكفي
قللت الاحتجاجات ولم تمنع الأخطاء وسوء استعمالها ومعضلة الحكام أبرز الاختلالات نجح استعمال تقنية التحكيم المساعد بالفيديو «الفار»، في تحسين أداء التحكيم في البطولة الوطنية، لكن اختلالات كبيرة ترافقها، وتحول دون الاستفادة منها واستغلالها على نحو جيد. وأنقذت العودة إلى الفيديو الحكام المغاربة من فضائح كبيرة في عدد من المباريات،أكمل القراءة »
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