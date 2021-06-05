اذاعة وتلفزيون
الوالي في ضيافة التازي
يصور حاليا الممثل رشيد الوالي دورا ضمن أحداث الفيلم السينمائي “السلطانة غير المنسية” تحت إدارة المخرج عبد الرحمان التازي، والذي قال عنه إنه دور شرفي وليس من الأدوار الرئيسية. وعبر رشيد الوالي عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الفيلم السينمائي الذي يسلط الضوء على حياة فاطمة المرنيسي، قائلا في تعليق علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل