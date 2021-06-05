مجتمع
احتجاج متقاعدي “أمانديس تطوان”
يواصل متقاعدو شركة “أمانديس” تطوان احتجاجاتهم على ما يصفونه بـ “سياسة التسويف والمماطلة التي يتعرضون لها للحيلولة دون الحصول على حقهم الشرعي والقانوني”، إذ يؤكدون أنه في “كل مرة يتم التراجع عنه لأسباب غير منطقية ولا مفهومة”. وكان عضو المكتب النقابي “رشيد شقارة” قد أكد أن “معركة المحتجين المشروعة ترتبطأكمل القراءة »
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