نموذج بنفحة ملكية

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جلالته اعتبر أن تشخيص الأمراض مبكرا ينقذ المغرب من السكتة القلبية خلف الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس الجمعة 13 أكتوبر 2017، لمناسبة ترؤسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، الذي اعترف فيه بفشل النموذج التنموي الوطني، العديد من ردود الأفعال، بين منوه بالانتقادأكمل القراءة »
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