حوادث
متهمون جدد في فضائح “المحيط الأزرق”
قاضي التحقيق يقتنع بوجود أدلة تثبت اختلاسات وتجاوزات بالودادية أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، الاثنين الماضي، دفعة جديدة من المتهمين في فضائح ودادية المحيط الأزرق، إلى المحكمة، بعد أن نتج عن التحقيق وجود أدلة كافية على ارتكابهم للجنح المتابعين بها. ويتابع حوالي 10 متهمين، ضمنهم امرأة، من أجلأكمل القراءة »
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