حوادث
اعتقال خمسة آلاف شخص بمراكش وآسفي
عمليات شاركت فيها فرقة الأبحاث والتدخلات بالفرقة الوطنية ومجموعة التدخل السريع التابعة لـ “ديستي” أوقفت مصالح الأمن الولائي بمراكش والأمن الإقليمي بآسفي، خلال خمسة أيام الأخيرة من ماي الماضي، أزيد من خمسة آلاف شخص، من بينهم 953 شخصا كانوا موضوع مذكرات بحث، في حين الباقي تم إيقافهم من أجل ارتكابأكمل القراءة »
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