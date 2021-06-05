مصادر التمويل غير مدققة

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الخبير الاقتصادي اليعقوبي أوضح أن الديمقراطية هي نظام الحكم الوحيد القادر على ضمان التنمية ثمن الخبير الاقتصادي، الدكتور محمادي راشدي اليعقوبي، المقاربة المعتمدة في إعداد النموذج التنموي الجديد، واعتبر أن الديمقراطية هي نظام الحكم الوحيد القادر على ضمان التنمية، مشيرا إلى أن المشاكل التي تم تشخيصها هي ذاتها التي سبقأكمل القراءة »
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