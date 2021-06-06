ملف الصباح
سياقان مختلفان
تقرير الخمسينية وضع أسس المبادرة الوطنية والنموذج أسس لميثاق أشمل للتنمية انتهت “صلاحيات” خلاصات تقرير الخمسينية الذي أعده فريق من الباحثين والخبراء، قبل 18 سنة، أي مباشرة بعد الأحداث الأليمة التي هزت البيضاء في 16 ماي 2003، إذ كان المغرب مطالبا، حينذاك، بتقديم أجوبة عن «أسئلة» انبعثت من رماد الحرائق،أكمل القراءة »
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