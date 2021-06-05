الرياضة
ناظر يعود إلى البرتغال
قام سبورتنغ فيريرنزي البرتغالي بتعيين الدولي المغربي السابق، حسن ناظر عضوا في المجلس العام. وحسب الموقع الرسمي لفريرنزي، تأتي هذه الخطوة اعترافا له بالمجهودات التي قدمها للفريق لما كان يمارس فيه، ولأنه يعد الهداف التاريخي. وقال ناظر في حديث ل”الصباح”، “ما ينقصنا في المغرب هو ثقافة الاعتراف. لم تتوقف إدارةأكمل القراءة »
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