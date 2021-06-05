الرياضة
150 مليونا للمولودية
علمت ” الصباح ” أن مجلس جهة الشرق منح المولودية الوجدية لكرة القدم 150 مليونا. وجاء هذا الدعم ثلاثة أيام قبل مباراة نهضة بركان، أول أمس (الخميس)، ضمن مؤجل الدورة 20 من منافسات البطولة الوطنية، ما مكن المكتب المسير من تسديد جزء من الرواتب العالقة في ذمة إدارة مولودية وجدة،أكمل القراءة »
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