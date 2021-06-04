وطنية
حرب استنزاف انتخابية بالجنوب
الاتحاد الاشتراكي و”الاستقلال” و”الأحرار” تستقطب برلمانيين ومسؤولين حزبيين لتقوية حظوظها عرفت الأقاليم الجنوبية حرب استنزاف انتخابية شرسة لاستقطاب برلمانيين ومسؤولين حزبيين، لتقوية آلتها الانتخابية في الاستحقاقات المقبلة. وشن الاتحاد الاشتراكي غاراته الاستقطابية على حليفه الاستقلال في ما كان يسمى بالكتلة بجهة سوس ماسة، حيث أفاد بلاغ صادر عن الكتابة الإقليميةأكمل القراءة »
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