الأولى
” بيجيدي” يهاجم القضاء والداخلية
اتهم السلطات بالتضييق على مرشحيه ودعا إلى تعليق المتابعات القضائية في حق قادته لم يجد العدالة والتنمية، من مبرر لشرح هزيمته المنتظرة في تشريعيات 8 شتنبر المقبل، سوى اتهام سلطات وزارة الداخلية بشن حملة ضد مرشحيه والضغط عليهم لثنيهم عن الترشيح، وانتقاد السلطة القضائية المستقلة، لتعليق المتابعات القضائية في حقأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل