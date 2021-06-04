حوادث
إيقاف مهاجمي طالب بصفرو
أحالت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية بصفرو، أخيرا، على النيابة العامة، ثلاثة أشخاص اعترضوا سبيل طالب جامعي بمدخل المدينة واعتدوا عليه بالضرب والجرح وسرقوا أغراضه الشخصية، إثر البحث الذي فتحته في شكايته المقدمة للنيابة العامة معززة بشهادة طبية تثبت مدة العجز المؤقت. وشخصت هويات المشتبه فيهم قبل اعتقالهم نهاية الأسبوع الماضيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل