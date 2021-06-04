خاص
المدينة العتيقة…أحياء بعبق التاريخ
تخصيص 850 مليون درهم لأشغال ترميم وتأهيل الأزقة وإحداث فضاءات للصناعة التقليدية بعد عمل مضن استغرق عدة أشهر بجهد دؤوب ومتواصل لإصلاح وترميم المدينة العتيقة لطنجة، اكتست جدران الدروب وعدد من الساحات التاريخية حلة بهيجة أعطت منظرا متميزا لهذا الجزء من «عروس الشمال»، الذي يعتبر شاهدا على حقب وفترات تاريخيةأكمل القراءة »
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