خاص
جماعة البيضاء… حصيلة ماقبل الرحيل
العمدة يقدم حصيلة نهائية لولاية 2021-2015 ويقول “إن الكمال لله” يستعد الفريق الحالي المسير لجماعة البيضاء للرحيل، بعد أن أشرفت الولاية الانتدابية على نهايتها، وإعلان موعد انتخابات جماعية في شتنبر المقبل، تمهد الطريق لوصول فريق جديد، يستأنف رحلة التنمية في مدينة تلتهم، كل سنة، عشرات المشاريع والأوراش دون أن تعطي الانطباعأكمل القراءة »
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