خاص
الحساني: الجهة قاطرة لجلب الاستثمارات
رئيسة مجلس الجهة أكدت توقيع اتفاقيات لإحداث ألف مقاولة أكدت فاطمة الحساني، رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن مجلس الجهة، أطلق في إطار تنزيل اختصاصاته الذاتية، المتمثلة في تحسين جاذبية التراب، وجلب الاستثمارات، وبعث دينامية اقتصادية هامة، عددا من الأوراش، همت توفير مناطق للأنشطة الاقتصادية والصناعية بجل أقاليم وعمالاتأكمل القراءة »
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