وطنية
غموض في عملية “مرحبا 2021”
مصدر أكد تنظيمها وفق شروط واستبعد فرض الحجر الصحي على الوافدين ما زالت الحكومة لم تحسم بعد قرارها بخصوص عملية «مرحبا»، الخاصة باستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتي كانت تنطلق في يونيو من كل سنة، قبل أن يتم التخلي عنها السنة الماضية بسبب تفشي فيروس «كورونا» وإغلاق المغرب حدوده.أكمل القراءة »
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