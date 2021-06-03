الرياضة
تتويج كافاني في مانشستر
نال الدولي الأوروغواياني إديسون كافاني، لقب أفضل لاعب في الشهر الختامي للدوري الإنجليزي، بعدما تألق رفقة ناديه. ورغم النتائج السلبية التي رافقت مانشستر يونايتد في المباريات الأخيرة من الموسم، فإن كافاني خطف الأنظار، بعدما نال تجديد عقده رفقة النادي لموسم إضافي. وإلى جانب لقب أفضل لاعب في فريقه، بات كافانيأكمل القراءة »
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