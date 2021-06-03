الرياضة
غاتوزو يغادر نابولي
غادر جينارو غاتوزو، نابولي، في مفاجأة مدوية في الدوري الإيطالي، رغم أنه حقق نتائج جيدة مع الفريق. واعتبرت إدارة نابولي، فشل غاتوزو في التأهل لعصبة أبطال أوربا، فشلا كبيرا، خاصة أن الأمر كان في المتناول، غير أن التعادل المفاجئ في آخر مباراة بملعبه أمام هيلاس فيرونا، بهدف لمثله، أضاع علىأكمل القراءة »
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