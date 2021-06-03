الرياضة
الغموض يلف رئاسة الرجاء
مالانغو ونغوما وسومايلا يغيبون عن الفريق الأخضر مازال مستقبل مكتب الرجاء غامضا، في ظل غياب رئيس مرشح لتقلد مهمة قيادة الفريق في المرحلة المقبلة. وقبل المنخرطون ببقاء رشيد الأندلسي، رئيسا مؤقتا للرجاء، بعد الأزمة التي أثيرت حول المكتب المسير إثر الخسارة في الديربي أمام الوداد الرياضي، في منتصف مارس الماضي،أكمل القراءة »
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