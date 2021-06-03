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شيري تستعد لبطولة فيلم سينمائي تستعد الفنانة شيري عادل للمشاركة في فيلم سينمائي من بطولتها وإخراج محمود كامل، مشيرة إلى أن الفيلم يناقش قضية مهمة جدا رافضة إعطاء المزيد من التفاصيل. وسبق أن وجهت شيري عادل رسالة لطمأنة جمهورها على حالتها الصحية في فبراير الماضي، مؤكدة أنها غادرت المستشفى بعدأكمل القراءة »
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