اذاعة وتلفزيون
“دار السلعة” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الخميس)، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا و54 دقيقة، على موعد مع أحداث سلسلة “دار السلعة”. وتتمحور قصة سلسلة “دار السلعة” حول الحاج سلام، صانع تقليدي وصاحب شركة “دار السلعة”، متزوج وأب لخمسة أبناء. بعد وفاته اكتشفت زوجته نعيمة أنه كان متزوجا لمدة 25 سنةأكمل القراءة »
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