حوادث
جثة شقيق قاض تستنفر الأمن
شبهات حول قتل توأم نائب للوكيل العام للملك ورميه في البحر بالرباط تجري الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الأولى المحيط بالرباط، بالتنسيق مع الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن، منذ نهاية الأسبوع الماضي، أبحاثا ميدانية وتقنية لحل لغز شبهة قتل ورمي شقيق قاض يشتغل نائبا للوكيل العامأكمل القراءة »
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