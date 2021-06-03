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حوادث

جثة شقيق قاض تستنفر الأمن

منذ ساعتين
شبهات حول قتل توأم نائب للوكيل العام للملك ورميه في البحر بالرباط تجري الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الأولى المحيط بالرباط، بالتنسيق مع الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن، منذ نهاية الأسبوع الماضي، أبحاثا ميدانية وتقنية لحل لغز شبهة قتل ورمي شقيق قاض يشتغل نائبا للوكيل العامأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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