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وهبي : يجب على العثماني أن يستقيل
سخر من انتقاد ” بيجيدي” للسلطة وتشكي رئيس الحكومة من وزير داخليته دعا عبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى تقديم استقالته بعد فقدانه الأغلبية أثناء المناقشة والتصويت على مشاريع القوانين، انطلاقا من القوانين المنظمة للانتخابات ممثلة في القاسم الانتخابي، مرورا بقانون تقنين الكيف،أكمل القراءة »
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