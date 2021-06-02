الرياضة
ورطة بسبب “كوبا أمريكا”
رفض شعبي لاختيار البرازيل تنظيم البطولة بسبب التوتر السياسي وارتفاع الإصابات بكورونا يجد الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم “كونميبول”، نفسه في وضع حرج، بعدما خرجت مظاهرات بالبرازيل رافضة لاختيار البلاد لتنظيم المسابقة، عوضا عن الأرجنتين وكولومبيا، ابتداء من 13 يونيو الجاري وإلى غاية 10 يوليوز المقبل. وأعلن “كونميبول” عن اختيارأكمل القراءة »
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