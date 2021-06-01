أسواق
بوحوت: مرونة وتسهيلات
> كيف تشخصون اليوم وضعية القطاع السياحي بعد مرور أكثر من سنة على تفشي فيروس “كورونا”؟ > عانى القطاع السياحي في بلادنا بشكل كبير بسبب الجائحة. وكان للإجراءات المتخدة من السلطات، خاصة إغلاق الحدود ومنع التنقل بين المدن، انعكاس سلبي على أداء القطاع الذي عرف تراجعا في عدد الوافدين ولياليأكمل القراءة »
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