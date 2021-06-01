مقاولون مغاربة وأجانب يستكشفون فرص الاستثمار بالداخلة

قام نحو ثلاثين مقاولا ذاتيا ومستثمرا مغربيا وأجنبيا، خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 30 مايو، بزيارة استطلاعية إلى الداخلة، بهدف استكشاف المعالم السياحية والاجتماعية والاقتصادية الاستثنائية التي توفرها هذه الجهة.

وهكذا، اجتمع الفاعلون الاقتصاديون ورؤساء المقاولات، طيلة ثلاثة أيام في جوهرة الجنوب، بمناسبة انعقاد النسخة الثانية من “نهايات الأسابيع لاستكشاف” فرص الاستثمار، من أجل الاطلاع على عروض الأعمال في الجهة.

وناقشوا، بهذه المناسبة، فرص الاستثمار والأعمال في مختلف القطاعات الإنتاجية بالجهة، مثل السياحة والصناعة الفلاحية وتثمين المنتوجات البحرية وتربية الأحياء المائية والخدمات والمحلات التجارية والطاقات المتجددة.

وحسب منظمي هذا الحدث، تشكل جهة الداخلة – وادي الذهب، بما توفره من فرص استثمارية متعددة وبنية تحتية حديثة تزخر بها، منصة مناسبة للمقاولات الراغبة في تطوير ذاتها وولوج أسواق جديدة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار مدير المركز الجهوي للاستثمار بالداخلة – وادي الذهب، منير هواري، إلى أن الهدف من هذه الزيارة هو إطلاع رجال الأعمال المغاربة والأجانب على المؤهلات الاقتصادية للجهة، مشيرا إلى أن هناك تحليلا قطاعيا ومؤشرات محينة حول العديد من القطاعات التي تم تقديمها بهذه المناسبة.