حوادث
إيقاف مبحوث عنهم بالجديدة
أوقفت دورية راكبة تابعة للمنطقة الأمنية بسيدي بنور، السبت الماضي، أربعة أشخاص يكونون عصابة إجرامية وتم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية قصد البحث والتقديم. وكشفت مصادر “الصباح” أن الدورية الأمنية، التي كانت تؤمن حركة السير والجولان، ضبطت تحرك أشخاص غرباء على المدينة، سيما أن الأمر يرتبط بالحجر الصحي المفروض منأكمل القراءة »
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