الرياضة
“رياضة ودراسة” بطنجة
وقع محمد عواج، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وعبد الواحد اعزيبو، المدير الجهوي لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع الشباب والرياضة، الثلاثاء الماضي، اتفاقية شراكة تهم إحداث مسارات ومسالك دراسية مندمجة، “رياضة ودراسة” بالجهة. وتهدف الاتفاقية التي حضر مراسم توقيعها بمقر الأكاديمية، مسؤولون جهويون وإقليميون بالمديرية الجهويةأكمل القراءة »
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