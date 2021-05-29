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الرياضة

ضربة موجعة جديدة للأولمبياد

منذ يوم واحد
شريك للألعاب ينضم للمطالبين بإلغائها انضمت صحيفة “أساهي” اليابانية، الشريك الإعلامي الرسمي لأولمبياد طوكيو، إلى المطالبين بإلغاء الألعاب، بداية الأسبوع الجاري، معتبرة أنها “تهدد حياة اليابانيين”، بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد. وطالبت الصحيفة في افتتاحية لها، يوشيهيدي سوغا، رئيس الوزراء الياباني، باتخاذ القرار بإلغاء الألعاب، والتحلي بالموضوعية في الإعلانأكمل القراءة »


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منذ يوم واحد
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