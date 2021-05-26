بورصة البيضاء تفتتح تداولاتها على تراجع طفيف

افتتحت بورصة البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء، على تراجع طفيف، متأثرة بأداء مؤشرها الرئيسي مازي الذي فقد 0.11 في المائة، محققا 12.080.03 نقطة.

وسجل MSI20 الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة 0.12 في المائة، محققا 986.97 نقطة، وواصل ماديكس وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، خسارته، بعدما فقد 0.11 في المائة، محققا 9.826.34 نقطة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” فقد هبط بنسبة 0,09 في المائة، مسجلا 910.34 نقطة.

وعلى مستوى القيم، تراجع SMI ب3.97 في المائة، متبوعا بمناجم تويسيت (-3.95 في المائة) وCIH (-2.11 في المائة)

وضد هذا المنحى، سجلت ريس دار السعادة زيادة ب3.96 في المائة وهو اقوى ارتفاع في الجلسة الصباحية ، متبوعة بأليانس التي سجلت 3.94 في المئة، وS.M Monétique (+3.38 في المائة).

(ومع)