الملك يهنئ غييرمو لاسو بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية الإكوادور

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى غييرمو لاسو بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية الإكوادور.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني مقرونة بمتمنيات جلالته للاسو بكامل التوفيق في مهامه السامية.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما لا يفوتني بهذه المناسبة أن أعرب لفخامتكم عن الاهتمام الذي نوليه بالمملكة المغربية لمواصلة الجهود المشتركة من أجل توطيد علاقات الصداقة بين بلدينا، وإرساء أسس تعاون ثنائي مثمر وبناء يعود بالنفع على شعبينا ويسهم في تعزيز التضامن جنوب-جنوب.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك عن أخلص التهاني للسيد لاسو على الثقة التي حظي بها لقيادة شعبه الصديق إلى تحقيق ما يصبو إليه من مزيد من التقدم والازدهار.