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وطنية

إقرار الأداء الإلكتروني لواجبات مياه السقي

منذ 24 ثانية
زار عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عددا من المناطق بسيدي قاسم والقنيطرة بجهة الرباط-سلا- القنيطرة، لتتبع مشاريع التنمية الفلاحية والقروية وإطلاق مشاريع، في إطار إستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”. وأشرف الوزير برفقة السلطات المحلية، بإقليم سيدي قاسم، على تدشين محطة لضخ مياه السقي وري مساحة 300 هكتارأكمل القراءة »


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منذ 24 ثانية
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