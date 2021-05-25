وطنية
إقرار الأداء الإلكتروني لواجبات مياه السقي
زار عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عددا من المناطق بسيدي قاسم والقنيطرة بجهة الرباط-سلا- القنيطرة، لتتبع مشاريع التنمية الفلاحية والقروية وإطلاق مشاريع، في إطار إستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”. وأشرف الوزير برفقة السلطات المحلية، بإقليم سيدي قاسم، على تدشين محطة لضخ مياه السقي وري مساحة 300 هكتارأكمل القراءة »
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