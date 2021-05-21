الرباط-سلا-القنيطرة … التنمية القروية والفلاحية محور زيارة ميدانية لأخنوش

شكلت مشاريع التنمية القروية والفلاحية محور زيارة ميدانية قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة على مستوى إقليمي سيدي قاسم والقنيطرة.

وهمت الزيارة التي جرت بحضور عامل إقليم سيدي قاسم، الحبيب ندير، وعامل إقليم القنيطرة، فؤاد محمدي، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة، ادريس الراضي، ومهنيين ووفد من مسؤولي الوزارة، تتبع مشاريع التنمية الفلاحية والقروية وإطلاق مشاريع على مستوى الإقليمين التابعين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.

فعلى مستوى إقليم سيدي قاسم، قام المسؤول الحكومي في إطار التهيئة الهيدروفلاحية للمدار السقوي المرتبط بسد واد الطين، بتدشين محطة لضخ مياه السقي وري مساحة 300 هكتار من الخضراوات والأشجار والشمندر السكري.

ويشمل المشروع قنوات إمداد مياه السقي انطلاقا من سد واد الطين على طول 9 كلم، ومحطة ضخ المياه والتصفية وقنوات توزيع المياه على طول 18 كلم، وشبكة من المسالك بطول 48 كلم. كما يساهم المشروع في مواكبة الفلاحين من أجل التجهيز الداخلي للضيعات وتجهيز الضيعات بمعدات السقي الموضعي وكذا تأطير ودعم قدرات الفلاحين.

وزار أخنوش، كذلك، مشروع تشييد وتجهيز ثانوية بالجماعة الترابية سيدي عامر الحاضي.

ويهدف المشروع، المندرج في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، وسيستفيد منه 642 تلميذا من بينهم 285 فتاة، إلى تقريب العرض الثانوي التأهيلي لتلامذة المناطق القروية، وتحسين ظروف التمدرس وجعلها أكثر جاذبية من أجل مكافحة الهدر المدرسي.

وعلى مستوى إقليم القنيطرة، همت زيارة الوزير والوفد المرافق له مشروع تحويل نظام السقي إلى نظام الري الموضعي، على مساحة 3617 هكتار.

ويرتقب أن يستفيد من المشروع المندرج في إطار البرنامج الوطني لاقتصاد ماء السقي، حوالي 1145 فلاح من جماعتين قرويتين، كما سيمكن من تحسين مردودية الإنتاج النباتي بنسبة 26 بالمائة، واقتصاد مياه السقي بحوالي 30 بالمائة وتطوير مياه السقي من 2.5 إلى 4 دراهم/متر مكعب ورفع القيمة المضافة من 14180 درهم/هكتار إلى 30000 درهم/هكتار.

وفي إطار ابتكار جيل جديد من آليات الدعم والمواكبة، قام الوزير بإطلاق أول تجربة للأداء الإلكتروني عبر الأنترنت لواجبات مياه السقي بالشراكة مع القرض الفلاحي للمغرب لفائدة 29000 زبون للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب.

وتتيح هذه الخدمة لزبناء المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب والقرض الفلاحي تسديد واجباتهم عبر التطبيق الإلكتروني “امتيازات”، والذي سيمكن الفلاحين من تفادي التنقلات.

(ومع)