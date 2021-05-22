الرياضة
بوركينافاسو يواجه الأسود بلاعبين من البطولة
ضمت لائحة منتخب بوركينافاسو لمواجهة نظيره المغربي، في 12 نونبر المقبل بالرباط، لحساب استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، أربعة لاعبين يمارسون بالبطولة الوطنية. ووجه كامو مالو، مدرب منتخب بوركينافاسو، الدعوة إلى يوسوفو دايو، مدافع النهضة البركانية، ومواطنه وزميله في الفريق آلان تراوري، إضافة إلى سومايلا واتارا، لاعبأكمل القراءة »
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