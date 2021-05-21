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12 جوقا في ملتقى سجلماسة للملحون

منذ 10 ثواني
الباحث فنيش يحاضر في موضوع “تجربة الراحل أحمد سهوم” انطلقت فعاليات الدورة 26 لملتقى سجلماسة لفن الملحون افتراضيا، والتي تستمر إلى غد (السبت)، تحت شعار “فن الملحون ذاكرة وتراث”. وأعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة عن تنظيم الدورة 26 للملتقى افتراضيا على الصفحات الرقمية لقطاع الثقافة والمديرية الجهوية لجهة درعة تافيلالتأكمل القراءة »


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منذ 10 ثواني
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