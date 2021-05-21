حوادث
إحالة نصاب على وكيل الملك بالرباط
أمن سلا حقق معه في جرائم الاحتيال والتهديد والابتزاز وتضليل العدالة أحال عبد الرحيم الزايدي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، أخيرا، على نظيره بالرباط، محاضر أبحاث تمهيدية لنصاب قصد استنطاقه في جرائم النصب والاحتيال والتهديد والابتزاز وادعاء وقائع كاذبة وتضليل العدالة واستعمال شيكات بنكية تحمل توقيعات مزورة، بعدما تبينأكمل القراءة »
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