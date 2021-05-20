اذاعة وتلفزيون
مشاركة مغربية في “سينمانا”
مهرجان ينظم افتراضيا في سلطنة عمان ومادلين طبر رئيسة لجنة التحكيم أعلنت إدارة مهرجان “سينمانا” للفيلم العربي عن تنظيم الدورة الثانية منه، بين 23 و27 ماي الجاري، في العاصمة العُمانية مسقط بمشاركة 52 فيلما. ويتضمن المهرجان ثلاث مسابقات تنظم افتراضيا، الأولى تهم الفيلم الروائي القصير، وتحمل اسم الفنان الراحل محمودأكمل القراءة »
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