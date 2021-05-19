بوريطة يتباحث مع نظيرته الجامايكية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس (الثلاثاء)، مباحثات عبر تقنية الفيديو، مع وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لجامايكا، كامينا جونسون سميث.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم (الأربعاء)، أن الوزيرين استعرضا مجالات مختلفة من العلاقات الثنائية، التي شهدت زخما إيجابيا منذ سنة 2016، وأكدا على رغبتهما المشتركة في تعزيزها في إطار تعاون جنوب-جنوب متضامن وفعال، كما يدعو إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس.

وفي هذا الصدد، أشاد الجانبان بالتقدم المحرز منذ التوقيع في عام 2019 على خارطة الطريق 2020-2022، مؤكدين على ضرورة تعزيز هذه المكتسبات والارتقاء بالتعاون القطاعي، لا سيما في مجالي السياحة والفلاحة.

وأضاف البلاغ أن الوزيرين اعتبرا أن من شأن افتتاح سفارتين في الرباط وكينغستون أن يتيح آفاقا جديدة وأن يساهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.

من جانبها، هنأت جونسون سميث، بهذه المناسبة، المغرب على تدبيره لجائحة كوفيد-19 ونجاح حملة التلقيح التي تم إطلاقها بتعليمات ملكية سامية.