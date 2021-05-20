حوادث
سطو وهمي يطيح بمستخدم وكالة أموال
أحالت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية لتيزنيت، الاثنين الماضي، على النيابة العامة بابتدائية المدينة، (ب-ع) وهو مستخدم بوكالة لتحويل الأموال بتيزنيت في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطه في عملية السطو على مبلغ مالي من الوكالة التي يشتغل بها. وحسب مصادر “الصباح”، كشفت التحقيقات التي أجرتها الشرطة مع المتهم المفترض ضلوعهأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.