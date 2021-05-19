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بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر
افتتحت بورصة البيضاء تداولاتها، اليوم (الأربعاء)، على وقع الأخضر، حيث ربح مؤشرها الرئيسي مازي 0,61 في المائة ليستقر في 12.241,38 نقطة.
ففي مستهل الجلسة، سجل مؤشر MSI20 ، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بـنسبة 0,72 في المائة ليستقر عند 1.000,41 نقطة، فيما زاد ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، ب 0,63 إلى 9.963,03 نقطة.
ومن جانبه، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” انتعاشا بنسبة 0,73 في المائة ليستقر عند 933,66 نقطة.