الصباح الفني
مهرجان للموسيقى الكلاسيكية بتطوان
انطلقت، نهاية الأسبوع الماضي، فعاليات المباريات الوطنية الخاصة بالدورة 21 للمهرجان الوطني للموسيقى الكلاسيكية، الذي تنظمه جمعية موازين بتطوان بشراكة مع المركز السوسيو ثقافي. ويشهد المهرجان مشاركة أكثر من 40 عازفا عبر تقنية التناظر المرئي، إذ يهدف إلى “إحداث يقظة فنية وانشراح روحي لدى متلقن الفنون الموسيقية ومتلقي العزف علىأكمل القراءة »
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