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الرياضة

المحترفون حاضرون أمام غانا وبوركينافاسو

منذ 19 ثانية
الجامعة تتمسك باستدعائهم رغم تعليق الرحلات قرر وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، توجيه الدعوة إلى أغلب المحترفين، من أجل المشاركة في مباراتي غانا وبوركينافاسو في الثامن و 12 يونيو المقبل، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، انطلاقا من الثامنة. وكشفت مصادر مطلعة، أن خاليلوزيتش مصر على استدعاء معظمهمأكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية
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