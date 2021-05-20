الرياضة
ديمبا يحدث ثورة بالفتح
الفريق يستعيد الهجهوج واللواني أمام طنجة ويلحق لاعبين بفريق الأمل يستعيد الفتح الرياضي لاعبيه أمين اللواني ورضا الهجهوج، في المباراة التي تجمعه باتحاد طنجة، اليوم (الخميس)، لحساب الجولة 18 من البطولة الوطنية. وعلمت “الصباح”، أن الفريق الرباطي يستعيد اللواني، الغائب عن المباراة الماضية أمام المولودية الوجدية، لحساب الجولة 17 منأكمل القراءة »
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