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حوادث

رفع العقوبة في ملف الكمامات المزورة

منذ 17 ثانية
هيأة الحكم باستئنافية البيضاء وزعت أحكاما متفاوتة على المتهمين رفعت غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية البيضاء، العقوبة لبعض المتابعين في ملف الكمامات المزورة، من أجل المشاركة في النصب والمشاركة في صنع وعرض منتوج في السوق لا يتقيد بشروط السلامة. وقضت المحكمة في حكمها الذي أصدرته أول أمس (الاثنين)، بإلغاء الحكم المستأنفأكمل القراءة »


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منذ 17 ثانية
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