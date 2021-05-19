حوادث
رفع العقوبة في ملف الكمامات المزورة
هيأة الحكم باستئنافية البيضاء وزعت أحكاما متفاوتة على المتهمين رفعت غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية البيضاء، العقوبة لبعض المتابعين في ملف الكمامات المزورة، من أجل المشاركة في النصب والمشاركة في صنع وعرض منتوج في السوق لا يتقيد بشروط السلامة. وقضت المحكمة في حكمها الذي أصدرته أول أمس (الاثنين)، بإلغاء الحكم المستأنفأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.